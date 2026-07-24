В России
Опубликовано 24 июля 2026, 14:07
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Россиянам посоветовали установить российские сертификаты безопасности

Мера поможет сохранить доступ к сайтам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало пользователям установить отечественные SSL-сертификаты, чтобы сохранить защищенное подключение к российским сайтам через иностранные браузеры, пишет РИА Новости.
Россиянам посоветовали установить российские сертификаты безопасности

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В ведомстве пояснили, что при отзыве зарубежных сертификатов некоторые ресурсы могут открываться с ошибками или показываться как небезопасные. Российские сертификаты министерства работают с 2022 года и выполняют те же функции, что и документы зарубежных удостоверяющих центров.

Установка сертификатов не должна влиять на работу устройств. Пользователи могут добавить корневой и выпускающий сертификаты на компьютеры и смартфоны. Файлы доступны для скачивания через портал «Госуслуги».

Ранее ведомство предложило создать систему криминалистического учёта на основе цифровых следов компьютеров, смартфонов и других устройств.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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