Россиянам посоветовали установить российские сертификаты безопасности

Опубликовано 24 июля 2026, 14:071 мин.
Россиянам посоветовали установить российские сертификаты безопасностиМера поможет сохранить доступ к сайтам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовало пользователям установить отечественные SSL-сертификаты, чтобы сохранить защищенное подключение к российским сайтам через иностранные браузеры, пишет РИА Новости.
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В ведомстве пояснили, что при отзыве зарубежных сертификатов некоторые ресурсы могут открываться с ошибками или показываться как небезопасные. Российские сертификаты министерства работают с 2022 года и выполняют те же функции, что и документы зарубежных удостоверяющих центров.
Установка сертификатов не должна влиять на работу устройств. Пользователи могут добавить корневой и выпускающий сертификаты на компьютеры и смартфоны. Файлы доступны для скачивания через портал «Госуслуги».
Ранее ведомство предложило создать систему криминалистического учёта на основе цифровых следов компьютеров, смартфонов и других устройств.