Россиянам посоветовали установить российские сертификаты безопасности

В ведомстве пояснили, что при отзыве зарубежных сертификатов некоторые ресурсы могут открываться с ошибками или показываться как небезопасные. Российские сертификаты министерства работают с 2022 года и выполняют те же функции, что и документы зарубежных удостоверяющих центров.

Установка сертификатов не должна влиять на работу устройств. Пользователи могут добавить корневой и выпускающий сертификаты на компьютеры и смартфоны. Файлы доступны для скачивания через портал «Госуслуги».

Ранее ведомство предложило создать систему криминалистического учёта на основе цифровых следов компьютеров, смартфонов и других устройств.