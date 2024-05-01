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В России
Опубликовано 01 мая 2024, 22:59
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Россиянам рассказали, как ускорить обмен веществ

Тренировки и питание
Врач-диетолог Марина Копытько рассказала «Вечерней Москве» о том, как улучшить метаболизм и помочь с похудением. Она подчеркнула, что белковые продукты, такие как яйца, мясо и бобовые, являются отличным способом стимулировать обмен веществ.
Россиянам рассказали, как ускорить обмен веществ

© Ferra.ru

Помимо белков, важным компонентом является вода и витамины группы В, которые можно найти в отрубях, злаках и фисташках. Кроме того, специи, такие как кориандр, корица, паприка и перец, могут также способствовать ускорению обмена веществ.

Однако, как отмечает врач, улучшение обмена веществ требует не только правильного питания, но и физической активности. Регулярные тренировки и достижение 10−12 тысяч шагов в день играют важную роль в этом процессе.

Особое внимание следует уделить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Они должны быть особенно осторожны при употреблении специй, так как некоторые из них могут вызвать обострение гастрита, язвы и желчнокаменной болезни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.