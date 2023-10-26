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16:44, 26 октября 2023
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Россиянам рассказали об изменениях в симптомах «омикрона»

Например, он стал более заразным

Врач-инфекционист Евгений Тимаков поделился в беседе с ТАСС сообщил, что штамм коронавируса "омикрон" сопровождается более измененными симптомами.

Россиянам рассказали об изменениях в симптомах «омикрона»

© Ferra

Эксперт отмечает, что последние случаи заражения вирусом "омикрон" характеризуются более продолжительным и мучительным кашлем. Также пациенты жалуются на дополнительные симптомы, включая дискомфорт в области желудка и кишечника, а также боли в горле.

По словам доктора Тимакова, новый вариант вируса становится более заразным, и симптомы его проявления становятся более выразительными, включая повышение температуры. Но следует отметить, что в настоящее время нет значительного увеличения числа тяжелых случаев и летальных исходов из-за этого варианта вируса.

Ранее мы сообщали, что иммунолог предупредил о возможном изменении течения коронавируса.

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