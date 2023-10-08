Россиянам старше 30 рассказали, как меньше уставать

Почему люди старше 30 лет начинают больше и быстрее уставать? Потому что у нас мало физической нагрузки! Когда мы ходили в детский сад, мы бегали примерно по шесть часов в день. Потом мы пошли в школу, начали двигаться по четыре часа в день. В институте – уже два часа в день. После этого началась работа и всего три-четыре часа в неделю мы уделяем тому, чтобы ходить куда-то. После тридцатника у нас уже семья и прочие взрослые заботы. 30 лет – этот тот возраст, после которого мы по разным причинам отказываемся от физических упражнений.