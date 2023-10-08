Россиянам старше 30 рассказали, как меньше уставать

Россиянам старше 30 рассказали, как меньше уставатьПоможет физическая нагрузка
Врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно меньше уставать людям старше 30 лет.
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Как поясняет врач, усталость может быть причиной двух жизненных перемен. Первая — люди старше 30 лет решают много "взрослых" проблем, а второй переменной является меньшая физическая активность.
Почему люди старше 30 лет начинают больше и быстрее уставать? Потому что у нас мало физической нагрузки! Когда мы ходили в детский сад, мы бегали примерно по шесть часов в день. Потом мы пошли в школу, начали двигаться по четыре часа в день. В институте – уже два часа в день. После этого началась работа и всего три-четыре часа в неделю мы уделяем тому, чтобы ходить куда-то. После тридцатника у нас уже семья и прочие взрослые заботы. 30 лет – этот тот возраст, после которого мы по разным причинам отказываемся от физических упражнений.
Владимир Бондаренко посоветовал заниматься циклическими видами спорта во все сезоны.
В вашей жизни должны присутствовать циклические виды спорта, причем и летом, и зимой. В теплое время года стоит кататься на велосипеде, больше гулять и отправляться в туристические походы. Зимой катайтесь на лыжах и сноубордах или играйте в снежки, катайтесь с горки и лепите снежную бабу с детьми. Это принесет положительный физический эффект, которого вам недостает в этом возрасте.
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