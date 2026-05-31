В России
Опубликовано 31 мая 2026, 10:40
1 мин.

Ростех и ведущие вузы усилят сотрудничество в авиации и машиностроении

Обсуждены проекты и новые технологии
Госкорпорация «Ростех» и ведущие российские вузы договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в авиационной и машиностроительной сферах. Эти вопросы обсудили на стратегическом диалоге, в котором участвовали более 40 представителей корпорации, вузов, государственных структур и научных организаций.
Ростех и ведущие вузы усилят сотрудничество в авиации и машиностроении

© Ferra.ru

В 2025 году расходы организаций Ростеха на исследования совместно с университетами и НИИ превысили 19 миллиардов рублей. Еще 12 проектов по разработке станков и комплектующих получили поддержку в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Общая стоимость работ на ближайшие три года составляет более 2,4 миллиарда рублей.

Среди проектов выделяется создание роботизированного комплекса на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре к 2028 году. Также КАМАЗ и Набережночелнинский институт КФУ работают над технологией лазерной сварки деталей вращения и новой линией автоматической электротермической конвейерной обработки. По расчетам разработчиков, это позволит снизить брак на 50−70% и увеличить производительность термических цехов на 60−70%.

По итогам встречи планируется подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы для взаимодействия науки и промышленности.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#авиация
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Ростех и ведущие вузы усилят сотрудничество в авиации и машиностроении