Ростех и ведущие вузы усилят сотрудничество в авиации и машиностроении

В 2025 году расходы организаций Ростеха на исследования совместно с университетами и НИИ превысили 19 миллиардов рублей. Еще 12 проектов по разработке станков и комплектующих получили поддержку в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Общая стоимость работ на ближайшие три года составляет более 2,4 миллиарда рублей.

Среди проектов выделяется создание роботизированного комплекса на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре к 2028 году. Также КАМАЗ и Набережночелнинский институт КФУ работают над технологией лазерной сварки деталей вращения и новой линией автоматической электротермической конвейерной обработки. По расчетам разработчиков, это позволит снизить брак на 50−70% и увеличить производительность термических цехов на 60−70%.

По итогам встречи планируется подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы для взаимодействия науки и промышленности.