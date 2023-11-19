Ростех: КамАЗ К5 на 70% состоит из российских комплектующих

Ростех: КамАЗ К5 на 70% состоит из российских комплектующихЭто около 2,3 тысячи различных компонентов
Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале сообщило, что новейший магистральный тягач КАМАЗ семейства К5 на данный момент импортозамещен на 70%. По данным госкорпорации, более 2,3 тысячи различных компонентов этого тягача являются отечественного производства.
В сообщении отмечается, что этот процент будет увеличиваться, и в следующем году все комплектующие грузовика будут полностью произведены на российских предприятиях.
Кроме того, госкорпорация представила видеоролик, демонстрирующий интерьер кабины грузовика КамАЗ К5.
Ранее стало известно, что холдинг "Росэлектроника", который входит в Госкорпорацию Ростех начал выпуск отечественного оборудования для проверки электромагнитного фона в промышленных помещениях. Новая аппаратура предназначена для измерения напряженности магнитного поля на рабочих местах, находящихся близко к источникам повышенного излучения, таким как линии электропередачи или томографы.