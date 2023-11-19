Ростех: КамАЗ К5 на 70% состоит из российских комплектующих

В сообщении отмечается, что этот процент будет увеличиваться, и в следующем году все комплектующие грузовика будут полностью произведены на российских предприятиях.

Кроме того, госкорпорация представила видеоролик, демонстрирующий интерьер кабины грузовика КамАЗ К5.

Ранее стало известно, что холдинг "Росэлектроника", который входит в Госкорпорацию Ростех начал выпуск отечественного оборудования для проверки электромагнитного фона в промышленных помещениях. Новая аппаратура предназначена для измерения напряженности магнитного поля на рабочих местах, находящихся близко к источникам повышенного излучения, таким как линии электропередачи или томографы.