Ростех начал поставку отечественных свечей зажигания для самолетов SSJ-100

Ростех начал поставку отечественных свечей зажигания для самолетов SSJ-100Уже получен сертификат
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в структуру Ростеха, завершила производство и начала поставку первой партии импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146, применяемого на самолетах SSJ-100, пишет ТАСС ссылаясь на сообщение госкорпорации Ростех.
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Этот шаг стал необходимым после отказа иностранных партнеров от сотрудничества. Ростех оперативно разработал, протестировал и начал массовое производство свечей зажигания, сборку которых осуществили на предприятии "Уфимское агрегатное производственное объединение" по заказу "ОДК-Сатурн".
После успешных испытаний был получен сертификат типа на двигатель SaM146 с отечественными свечами зажигания от Росавиации.
Ранее, в пресс-службе Госкорпорации Ростех сообщили, что отечественное производство во главе с ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина успешно заменило боковое остекление кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка". Новое решение соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к такому компоненту.