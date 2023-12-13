Ростех начал поставку отечественных свечей зажигания для самолетов SSJ-100

Этот шаг стал необходимым после отказа иностранных партнеров от сотрудничества. Ростех оперативно разработал, протестировал и начал массовое производство свечей зажигания, сборку которых осуществили на предприятии "Уфимское агрегатное производственное объединение" по заказу "ОДК-Сатурн".

После успешных испытаний был получен сертификат типа на двигатель SaM146 с отечественными свечами зажигания от Росавиации.

Ранее, в пресс-службе Госкорпорации Ростех сообщили, что отечественное производство во главе с ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина успешно заменило боковое остекление кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка". Новое решение соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к такому компоненту.