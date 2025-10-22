Ростех поставит пять газовых турбин большой мощности до 2028 года

ГТД-110М представляет собой первую российскую газовую турбину мощностью свыше 110 МВт. В конструкции используются литые рабочие лопатки и термобарьерные покрытия, что обеспечивает повышенную топливную эффективность. Оборудование адаптировано для работы в различных климатических условиях — от южных регионов до Крайнего Севера.

Первая серийная турбина уже эксплуатируется на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. За первый год работы она наработала более 6800 эквивалентных часов, показав эффективность на уровне зарубежных аналогов.

Ранее специалисты предприятия «ОДК-Салют», входящего в госкорпорацию Ростех, разработали мобильную испытательную установку для авиадвигателя АИ-222−25.