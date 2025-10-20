В России создали мобильную установку для испытания авиадвигателей

В России создали мобильную установку для испытания авиадвигателейОборудование проверяет двигатели Як-130 прямо на аэродроме
Установка исключает необходимость транспортировки двигателей на завод-изготовитель после ремонта. Это ускоряет процесс приемо-сдаточных работ и упрощает техническое обслуживание. Оборудование уже используется при работе с заказчиками.
Система управления включает аппаратную часть, программное обеспечение и пульт контроля. Эти компоненты точно имитируют бортовые системы самолета. Специальная платформа объединяет датчики двигателя, позволяя отслеживать их показания в реальном времени.
В ходе испытаний контролируются все ключевые параметры работы двигателя: частота вращения роторов, уровень вибрации, температура газов за турбиной, а также давление масла и топлива. Условия тестирования максимально приближены к реальной эксплуатации.