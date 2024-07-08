Ростех построит новый корпус для ремонта авиационных двигателей

Опубликовано 08 июля 2024, 16:23
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Ростех построит новый корпус для ремонта авиационных двигателейИнвестиции составят около 3 миллиардов рублей
Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростех» начала строительство нового корпуса на территории филиала «ОДК-Сервис» «Арамиль» в Свердловской области. Новая производственная площадка обеспечит ремонт газотурбинных двигателей для гражданской авиации и газоперекачивающих агрегатов. Инвестиции в проект составят около 3 миллиардов рублей.
В торжественной церемонии, посвященной закладке первого камня, приняли участие высокопоставленные представители, включая заместителя министра промышленности и торговли России Олега Бочарова и руководителей «Ростеха» и «ОДК». Строительство корпуса площадью более 9300 квадратных метров начнется в текущем году и завершится через четыре года.
Новый комплекс будет оснащен современным оборудованием для механической обработки и сборки двигателей, что позволит увеличить объемы производства и улучшить сервисное обслуживание. Создание новых рабочих мест способствует привлечению молодых специалистов в индустрию.