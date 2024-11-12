Ростех представил новый двигатель пятого поколения для авиации

Двигатель 177С сокращает расход топлива на всех режимах работы, что помогает значительно снизить эксплуатационные расходы. Более того, его улучшенная конструкция позволяет увеличивать энергопотребление для питания современных электронных систем на борту самолетов. Это также способствует увеличению дальности полета.

Кроме того, ОДК продемонстрировала и другие разработки: двигатель СМ-100 с улучшенной тягой и сниженным весом, а также модернизированную серию двигателей АЛ-31ФН, специально предназначенную для однодвигательных самолетов. Они позволяют значительно увеличить дальность полета и высотность, а также повышают надежность самолетов.

ОДК также представила полноразмерный макет нового двигателя ВК-1600 В для вертолетов и гибридно-электрическую силовую установку на основе двигателя ВК-650 В. Впервые на международной выставке был показана полноразмерная лопатка вентилятора ПД-35, созданная из композиционных материалов. Она на 30% легче титана.