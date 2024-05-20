Ростех создал цех для 3D-печати деталей авиационных двигателей

Новые станки позволяют создавать детали до нескольких метров в диаметре и весом до полутонны. Теперь детали, включая те, что необходимы для перспективного авиационного двигателя ПД-35, могут быть изготовлены как единая деталь, а не из нескольких элементов.

Михаил Бакрадзе, заместитель генерального директора ОДК, подчеркнул, что аддитивные технологии становятся неотъемлемой частью производства авиадеталей. С помощью нового оборудования НИИД будет отрабатывать научно-технологическую компетенцию по аддитивным технологиям, что приведет к увеличению объемов производства современных авиадвигателей.

С помощью роботизированной установки ИЛИСТ-XL, разработанной и произведенной Институтом лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, процесс производства деталей из жаропрочных сплавов становится еще более эффективным.