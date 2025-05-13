Ростех внедрил отечественную систему информбезопасности для авиации

Проект включал в себя внедрение отечественных технологий для централизованного управления ключевыми процессами обеспечения информационной безопасности. В рамках импортозамещения была организована работа с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также оптимизированы алгоритмы для быстрого реагирования на киберинциденты.

Благодаря использованию российских решений, эффективность мониторинга и анализа информационных рисков значительно возросла. Также улучшились качество и скорость реагирования на кибератаки, что способствует снижению рисков утраты контроля над данными и нарушения конфиденциальности.