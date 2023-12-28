"Ростех" выпустит более 500 самолетов до 2030 года

"Ростех" выпустит более 500 самолетов до 2030 годаСейчас уже есть 18 самолетов
На встрече с президентом России, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов обозначил амбициозные планы по производству гражданской авиации. По его словам, до 2030 года планируется производство более 500 самолетов различных моделей, включая 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet-100 и 115 Ту-214.
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Чемезов подчеркнул, что уже сейчас в различных стадиях готовности находятся 18 самолетов МС-21, а в 2024 году предполагается передать "Аэрофлоту" шесть из них. Планы компании предполагают увеличение производства, достигая к 2029 году объема до 72 самолетов в год.
Ранее мы писали, что вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о стратегии импортозамещения иностранных комплектующих в российских авиалайнерах Ту-214, Superjet и МС-21. Планируется достичь автономности этих отраслей в ближайшие два года