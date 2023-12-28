"Ростех" выпустит более 500 самолетов до 2030 года

Чемезов подчеркнул, что уже сейчас в различных стадиях готовности находятся 18 самолетов МС-21, а в 2024 году предполагается передать "Аэрофлоту" шесть из них. Планы компании предполагают увеличение производства, достигая к 2029 году объема до 72 самолетов в год.

Ранее мы писали, что вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о стратегии импортозамещения иностранных комплектующих в российских авиалайнерах Ту-214, Superjet и МС-21. Планируется достичь автономности этих отраслей в ближайшие два года