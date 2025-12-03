«Ростелеком» сделал ставку на промышленную робототехнику

Телекоммуникационный бизнес служит для компании надежной платформой с высокой рентабельностью. Ежегодные инвестиции «Ростелекома» составляют около 150 миллиардов рублей, что позволяет искать новые направления для развития.

Ранее на международной конференции AI Journey Сбер представил своего первого антропоморфного робота Грина на базе нейросети ГигаЧат. Робот способен ориентироваться в незнакомом пространстве, автономно перемещаться и работать с предметами в реальном мире. Грин оснащён десятью сенсорами для обработки визуальной информации, инерциальными датчиками и датчиками силы, что обеспечивает равновесие и точность движений.