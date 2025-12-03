«Ростелеком» сделал ставку на промышленную робототехнику

Опубликовано 03 декабря 2025, 22:091 мин.
«Ростелеком» сделал ставку на промышленную робототехникуКомпания считает ее ключевой для роста эффективности производства
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания активно инвестирует в промышленную робототехнику. По его мнению, именно роботизация, а не искусственный интеллект (ИИ), является важнейшим элементом повышения эффективности труда в материальном производстве.
Телекоммуникационный бизнес служит для компании надежной платформой с высокой рентабельностью. Ежегодные инвестиции «Ростелекома» составляют около 150 миллиардов рублей, что позволяет искать новые направления для развития.
Ранее на международной конференции AI Journey Сбер представил своего первого антропоморфного робота Грина на базе нейросети ГигаЧат. Робот способен ориентироваться в незнакомом пространстве, автономно перемещаться и работать с предметами в реальном мире. Грин оснащён десятью сенсорами для обработки визуальной информации, инерциальными датчиками и датчиками силы, что обеспечивает равновесие и точность движений.