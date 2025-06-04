«Ростелеком» запустит сервис массовой киберзащиты

Сейчас похожие услуги частично предлагают банки и мобильные операторы, но их функциональность различается, а охват ограничен. Новый сервис от государственного игрока может объединить существующие решения и повысить общую цифровую защищенность пользователей.

Ранее стало известно, что почти половина российских веб-приложений имеет серьезные уязвимости, которые могут привести к утечке данных. Об этом сообщила компания «Солар», входящая в «Ростелеком». Такие дыры в безопасности опасны не только для обычных пользователей, но и для компаний, особенно если через приложение можно получить доступ к корпоративным системам, например, почте.