«Ростелеком» запустит сервис массовой киберзащиты

Опубликовано 04 июня 2025, 15:591 мин.
«Ростелеком» запустит сервис массовой киберзащитыСервис объединит блокировку спама, сайтов и родконтроль
«Ростелеком» планирует до конца 2025 года запустить новый сервис по кибербезопасности для широкой аудитории. Он будет включать защиту от мошеннических сайтов, блокировку нежелательной рекламы, антиспам и родительский контроль.
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Сейчас похожие услуги частично предлагают банки и мобильные операторы, но их функциональность различается, а охват ограничен. Новый сервис от государственного игрока может объединить существующие решения и повысить общую цифровую защищенность пользователей.
Ранее стало известно, что почти половина российских веб-приложений имеет серьезные уязвимости, которые могут привести к утечке данных. Об этом сообщила компания «Солар», входящая в «Ростелеком». Такие дыры в безопасности опасны не только для обычных пользователей, но и для компаний, особенно если через приложение можно получить доступ к корпоративным системам, например, почте.