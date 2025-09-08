Рязанский аэродром оснастили отечественным навигационным оборудованием

Новая система выполняет две ключевые функции: определение курсового угла самолета и передачу голосовых сообщений с земли на борт. Радиомаяк может использоваться как в качестве дальнего и ближнего приводного маяка, так и в роли самостоятельной приводной радиостанции.

Монтаж и пусконаладочные работы выполнила производственная компания «Азимут», входящая в состав Госкорпорации Ростех. Предприятие также будет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

Радиомаяк РМП-200 уже доказал свою надежность в различных климатических условиях. Аналогичное оборудование успешно эксплуатируется по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока, а также в ряде зарубежных стран, включая Казахстан, Узбекистан и Вьетнам.