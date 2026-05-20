РЖД доработает посадку в поезда по биометрии

Опубликовано 20 мая 2026, 11:171 мин.
РЖД доработает посадку в поезда по биометрииКомпании нужно ускорить технологии
Компания Российские железные дороги продолжает тестирование системы посадки пассажиров в поезда по биометрии. В РЖД сообщили, что серьезных сбоев во время проверки технологии не выявили, однако систему еще планируют дорабатывать.
© Ferra.ru
Заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин отметил, что основная задача сейчас связана со скоростью посадки. По его словам, традиционный способ оформления пассажиров пока работает быстрее биометрической системы.
В компании также занимаются оптимизацией интеграции сервиса с государственными информационными системами. О ходе испытаний рассказали в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России.
Ранее стало известно, что с 1 июня 2026 года в аэропортах Шереметьево и Пулково начнется эксперимент по посадке на рейсы с использованием биометрии.