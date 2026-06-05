РЖД и YADRO договорились о развитии решений в сфере ИИ

В рамках соглашения стороны намерены обмениваться данными о среднесрочных и долгосрочных потребностях железнодорожного холдинга в сфере ИИ. Также предусмотрено создание совместного технологического стенда для проверки и оценки разработок YADRO на совместимость с IT-инфраструктурой РЖД, отметили в холдинге.

Планируется тестирование решений для автоматического протоколирования совещаний, интеллектуальной обработки документов, формирования корпоративных баз знаний и создания ИИ-ассистентов.

Ранее специалисты «Сколтеха» по заказу РЖД создали программно-аппаратный комплекс для безопасной передачи данных в мобильных сетях.