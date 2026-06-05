РЖД и YADRO договорились о развитии решений в сфере ИИ

Опубликовано 05 июня 2026, 11:331 мин.
РЖД и YADRO договорились о развитии решений в сфере ИИСовместные технологии для инфраструктуры
На Петербургском международном экономическом форуме ОАО «Российские железные дороги» и группа компаний «YADRO», входящая в «ИКС холдинг», заключили меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий и решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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В рамках соглашения стороны намерены обмениваться данными о среднесрочных и долгосрочных потребностях железнодорожного холдинга в сфере ИИ. Также предусмотрено создание совместного технологического стенда для проверки и оценки разработок YADRO на совместимость с IT-инфраструктурой РЖД, отметили в холдинге.
Планируется тестирование решений для автоматического протоколирования совещаний, интеллектуальной обработки документов, формирования корпоративных баз знаний и создания ИИ-ассистентов.
Ранее специалисты «Сколтеха» по заказу РЖД создали программно-аппаратный комплекс для безопасной передачи данных в мобильных сетях.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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