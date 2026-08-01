Опубликовано 01 августа 2026, 10:081 мин.
РЖД испытали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан»Робот помогал пассажирам
Российские железные дороги (РЖД) провели тестовую поездку с роботом-проводником по имени Володя в скоростном поезде «Сапсан». Испытания прошли на маршруте № 768, где машина помогала пассажирам в течение всей дороги.
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В обязанности робота входила встреча людей при посадке, проверка билетов и документов, а также помощь в поиске мест в вагоне. Кроме того, Володя принял участие в винной дегустации, организованной в вагоне-бистро. Пассажиры с интересом отнеслись к новому участнику поездки и делали с ним фотографии.
В РЖД отметили, что это первый в мире робот-проводник для высокоскоростного поезда.
Ранее РЖД завершили опытную эксплуатацию робота-манипулятора для автоматической расцепки вагонов на станции Челябинск-Главный. Разработку создали НИИАС совместно с российскими робототехническими компаниями в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция».