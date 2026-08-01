РЖД испытали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан»

В обязанности робота входила встреча людей при посадке, проверка билетов и документов, а также помощь в поиске мест в вагоне. Кроме того, Володя принял участие в винной дегустации, организованной в вагоне-бистро. Пассажиры с интересом отнеслись к новому участнику поездки и делали с ним фотографии.

В РЖД отметили, что это первый в мире робот-проводник для высокоскоростного поезда.

Ранее РЖД завершили опытную эксплуатацию робота-манипулятора для автоматической расцепки вагонов на станции Челябинск-Главный. Разработку создали НИИАС совместно с российскими робототехническими компаниями в рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция».