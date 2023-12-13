РЖД получат 20 улучшенных электропоездов к 2024 году

РЖД получат 20 улучшенных электропоездов к 2024 годуУже получены четыре
ОАО "РЖД" планирует приобрести 20 новых электропоездов серии ЭС104 к 2024 году. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга, Иван Колесников, пишет ТАСС.
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К настоящему моменту компании уже передали четыре первых электропоезда этой серии, и еще в текущем году планируется получить восемь поездов, отметил генеральный директор.
Новые электропоезда будут использоваться в пригородном сообщении в Свердловской области и Пермском крае, что позволит оперативно обслуживать и улучшать их характеристики рядом с заводом-изготовителем.
По словам Колесникова, с 2024 года планируется поставка электропоездов в восьмивагонном исполнении, предназначенных для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги.
Ранее стало известно, что в России разрабатывается первый высокоскоростной поезд для железнодорожных магистралей, который будет оснащён цифровой системой управления на основе искусственного интеллекта.