В России
17:02, 13 декабря 2023
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РЖД получат 20 улучшенных электропоездов к 2024 году

Уже получены четыре

ОАО "РЖД" планирует приобрести 20 новых электропоездов серии ЭС104 к 2024 году. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга, Иван Колесников, пишет ТАСС.

РЖД получат 20 улучшенных электропоездов к 2024 году

© Ferra.ru

К настоящему моменту компании уже передали четыре первых электропоезда этой серии, и еще в текущем году планируется получить восемь поездов, отметил генеральный директор.

Новые электропоезда будут использоваться в пригородном сообщении в Свердловской области и Пермском крае, что позволит оперативно обслуживать и улучшать их характеристики рядом с заводом-изготовителем.

По словам Колесникова, с 2024 года планируется поставка электропоездов в восьмивагонном исполнении, предназначенных для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается первый высокоскоростной поезд для железнодорожных магистралей, который будет оснащён цифровой системой управления на основе искусственного интеллекта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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