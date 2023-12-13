РЖД получат 20 улучшенных электропоездов к 2024 году

К настоящему моменту компании уже передали четыре первых электропоезда этой серии, и еще в текущем году планируется получить восемь поездов, отметил генеральный директор.

Новые электропоезда будут использоваться в пригородном сообщении в Свердловской области и Пермском крае, что позволит оперативно обслуживать и улучшать их характеристики рядом с заводом-изготовителем.

По словам Колесникова, с 2024 года планируется поставка электропоездов в восьмивагонном исполнении, предназначенных для перевозок на полигоне Октябрьской железной дороги.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается первый высокоскоростной поезд для железнодорожных магистралей, который будет оснащён цифровой системой управления на основе искусственного интеллекта.