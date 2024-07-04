РЖД утвердила 92% систем для первого отечественного высокоскоростного поезда

Опубликовано 04 июля 2024, 16:00
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РЖД утвердила 92% систем для первого отечественного высокоскоростного поездаКоторый будет восьмивагонным
Глава РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что практически на 92% утвержден первый отечественный высокоскоростной поезд, предназначенный для эксплуатации на высокоскоростной магистрали.
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На данный момент, уже полностью утверждено около 40 систем, и еще 27 находятся на стадии доработки и обсуждения в рабочей группе. Эти мероприятия необходимы для передачи в производство поезда, отметил Белозеров.
Электропоезд будет восьмивагонным и обеспечен четырьмя классами обслуживания. Одним из ключевых требований является возможность сдваивания поезда до 16 вагонов, что считается уникальной технологией в российском железнодорожном транспорте, подчеркнул Белозеров.
Ранее стало известно, что РЖД начали тестировать новый способ оплаты проезда по геолокации в пригородных поездах Калининградской области.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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