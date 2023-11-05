С космодрома Восточный запустят межпланетный ядерный буксир к 2030 году

На марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", Кошлаков рассказал, что в ближайшие десятилетия планируется отправить этот ядерный буксир в полет к Юпитеру. В настоящее время на космодроме Восточный активно формируется необходимая инфраструктура для этой амбициозной миссии.

Ранее мы писали, что российские студенты Московского государственного технического университета имени Баумана проведут эксперимент раскрытия солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ” который был запущен на орбиту российскими космонавтами 26 октября во время выхода в открытый космос.