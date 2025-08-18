С сентября россиянам позволят использовать биометрию для посадки в поезда

Новая система будет доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Как уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, технология заработает только у тех перевозчиков, которые имеют необходимое оборудование. При этом традиционные способы посадки сохранятся.

Ранее в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) сообщили, что во втором полугодии 2025 года в России запустят сервис, позволяющий бесплатно повысить уровень ранее зарегистрированной биометрии. После прохождения упрощенной процедуры в банке пользователи смогут пользоваться всеми сервисами Единой биометрической системы без ограничений.