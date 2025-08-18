С сентября россиянам позволят использовать биометрию для посадки в поезда

Опубликовано 18 августа 2025, 19:231 мин.
С сентября россиянам позволят использовать биометрию для посадки в поездаСистема будет работать при наличии технической возможности
С 1 сентября 2024 года пассажиры поездов дальнего следования смогут проходить посадку с помощью биометрических данных. Соответствующее постановление правительства, принятое в феврале, вступает в силу в начале осени.
© Ferra.ru
Новая система будет доступна пользователям Единой биометрической системы (ЕБС). Как уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, технология заработает только у тех перевозчиков, которые имеют необходимое оборудование. При этом традиционные способы посадки сохранятся.
Ранее в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) сообщили, что во втором полугодии 2025 года в России запустят сервис, позволяющий бесплатно повысить уровень ранее зарегистрированной биометрии. После прохождения упрощенной процедуры в банке пользователи смогут пользоваться всеми сервисами Единой биометрической системы без ограничений.