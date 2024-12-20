Самый короткий световой день в России продлится всего 17,5 минут

Это явление связано с полярной ночью, которая наступает за Полярным кругом, где в декабре солнце не поднимается над горизонтом. Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман пояснила, что полярная ночь на широте Мурманска длится с 2 декабря по 10 января, а пик этого явления приходится как раз на 21−22 декабря. В эти дни в Полярных Зорях солнце не появляется на небосклоне, но день не проходит в полной темноте — наблюдаются сумерки.

В Москве в этот день будет светло 6 часов 59 минут, что тоже является минимальным временем для столицы. Интересно, что в Антарктиде в это время длится полярный день, и солнце не заходит за горизонт.