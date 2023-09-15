Самым популярным Б/У смартфоном Apple в России стал "радиоактивный" iPhone 12

По данным опроса, около 38% опрошенных поменяли от 6 и до 10 моделей смартфонов за время пользования мобильной связью, 35% поменяли от 10 телефонов, 27% – до 5 телефонов.

Выяснилось, что 36% опрошенных раз в 2,5 года меняют смартфон, около 32% меняют раз в 3-5 лет, 17% опрошенных – раз в 1-1,5 года и 5% – реже, чем раз в 5 лет. 4% ответили, что обновляют телефон более 1 раза в год.

Также стало известно, сколько готовы потратить россияне на новый смартфон: 35% – от 50 000 – 100 000 рублей , 34% готовы выделить до 50 000 рублей, 13% не более 20 000 рублей и 14% готовы потратить более 100 000 рублей.

По данным аналитиков СДЭКа 26% имеют опыт в покупке телефона «с рук», 10% изучают рынок б/у смартфонов, но еще не покупали таким образом, а 64% опрошенных не планируют покупать б/у смартфон. Ну а самые популярные б/у модели смартфонов – iPhone 11 и «радиоактивный» iPhone 12

Почему он «радиоактивный»? Ответ вы найдете у регулятора одной из стран Евросоюза. Так, недавно выяснилось, что Франция наложила запрет на продажу смартфонов iPhone 12. Причина — превышение уровней радиочастотного излучения.