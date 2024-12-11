Саратовские ученые создали прочный штамп для авиационных двигателей

По словам одного из авторов проекта Игоря Родионова, традиционные штампы часто страдают от недостаточной прочности гравюр, что приводит к их деформации и разрушению. Это особенно актуально при производстве авиационных лопаток, которые являются сложнейшими деталями силовых установок.

Ключевое решение проблемы — лазерная наплавка уникального наноструктурированного покрытия. Ученые использовали двухкомпонентную смесь карбида титана и карбида бора, что значительно увеличило износостойкость и долговечность рабочих поверхностей штампа.