Саратовские ученые создали прочный штамп для авиационных двигателей

Опубликовано 11 декабря 2024, 15:391 мин.
Саратовские ученые создали прочный штамп для авиационных двигателейРазработка увеличит срок службы оборудования
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. разработали штамп повышенной прочности и долговечности для производства авиационных лопаток. Это изобретение, подтвержденное патентом, позволит сократить потребность в ремонте и замене оборудования.
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По словам одного из авторов проекта Игоря Родионова, традиционные штампы часто страдают от недостаточной прочности гравюр, что приводит к их деформации и разрушению. Это особенно актуально при производстве авиационных лопаток, которые являются сложнейшими деталями силовых установок.
Ключевое решение проблемы — лазерная наплавка уникального наноструктурированного покрытия. Ученые использовали двухкомпонентную смесь карбида титана и карбида бора, что значительно увеличило износостойкость и долговечность рабочих поверхностей штампа.