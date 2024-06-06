Участие в таком масштабном проекте для компании представляет большую честь, отметил Греф. В процессе реализации проекта будут задействованы передовые отечественные технологии с целью обеспечения безопасности и повышения экологичности транспорта.

Ранее, заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Евгений Чаркин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил, что компания начала активное тестирование новой технологии оплаты проезда в электричках по геолокации.