Опубликовано 06 июня 2024, 12:10
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Сбербанк и РЖД разработают современный поезд Москва — Санкт-ПетербургС использованием передовых отечественных технологий
Лаборатория дизайна Сбера и РЖД совместно разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого передового поезда в России для маршрута Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Участие в таком масштабном проекте для компании представляет большую честь, отметил Греф. В процессе реализации проекта будут задействованы передовые отечественные технологии с целью обеспечения безопасности и повышения экологичности транспорта.
Ранее, заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Евгений Чаркин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил, что компания начала активное тестирование новой технологии оплаты проезда в электричках по геолокации.