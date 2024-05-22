В РЖД начали тестирование новой технологии оплаты по геолокации

По словам Чаркина, в настоящее время проводятся активные испытания этой технологии. Он выразил уверенность в ее успешном внедрении, отметив, что она будет очень удобной для пассажиров.

Ранее, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах увеличения максимальной скорости интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с. Он отметил, что уже был опробован новый метод распределения интернета — Radio Ethernet, который планируется внедрить на маршруте Москва — Санкт-Петербург. А сейчас компания начинает строительство сети на этой технологии на участке от Москвы до Петербурга