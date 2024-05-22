В РЖД начали тестирование новой технологии оплаты по геолокации

Опубликовано 22 мая 2024, 11:21
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В РЖД начали тестирование новой технологии оплаты по геолокацииВ компании уверены в ее успешном внедрении
Заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Евгений Чаркин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил, что компания начала активное тестирование новой технологии оплаты проезда в электричках по геолокации.
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По словам Чаркина, в настоящее время проводятся активные испытания этой технологии. Он выразил уверенность в ее успешном внедрении, отметив, что она будет очень удобной для пассажиров.
Ранее, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах увеличения максимальной скорости интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с. Он отметил, что уже был опробован новый метод распределения интернета — Radio Ethernet, который планируется внедрить на маршруте Москва — Санкт-Петербург. А сейчас компания начинает строительство сети на этой технологии на участке от Москвы до Петербурга