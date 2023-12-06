Сбербанк начнет тестирование цифрового рубля

По словам Царева, Сбербанк планирует запустить первые тестовые операции с цифровым рублем уже в 2025 году. Этот шаг является одним из этапов в развитии цифровых финансовых технологий и укреплении позиций банка в данной сфере.

Участие в пилоте по цифровому рублю позволит банку исследовать и адаптировать новые технологии для будущего внедрения цифровой валюты на рынке.

Ранее, Алексей Моисеев, замминистра финансов, во время международного таможенного форума, описал цифровой рубль как будущую наличную валюту для XXII века. Он считает, что цифровой рубль должен заменить наличные деньги и предоставить удобство использования в офлайн-режиме без доступа к интернету.