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22:24, 06 декабря 2023
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Сбербанк онлайн позволит оплачивать сотовую связь в ОАЭ

И в дальнейшем сотовую связь Турции

Кирилл Царев, первый зампред правления Сбербанка, объявил о расширении функционала мобильного приложения "Сбербанк онлайн". Теперь пользователи могут оплачивать услуги операторов мобильной связи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет ТАСС.

Сбербанк онлайн позволит оплачивать сотовую связь в ОАЭ

© Ferra.ru

Этот сервис доступен для пополнения только предоплаченных тарифов.

По словам Царева, к новогодним каникулам клиенты смогут оплачивать услуги связи в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" также в Турции.

Ранее мы писали, что Сбер представил новую функцию в своем мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", которая предупреждает клиентов о потенциальных звонках от мошенников. Первый зампредседателя правления банка, Кирилл Царев, объявил о внедрении этой функции, призванной защитить пользователей от телефонного мошенничества.

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