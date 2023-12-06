Сбербанк онлайн позволит оплачивать сотовую связь в ОАЭ

Сбербанк онлайн позволит оплачивать сотовую связь в ОАЭИ в дальнейшем сотовую связь Турции
Кирилл Царев, первый зампред правления Сбербанка, объявил о расширении функционала мобильного приложения "Сбербанк онлайн". Теперь пользователи могут оплачивать услуги операторов мобильной связи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет ТАСС.
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Этот сервис доступен для пополнения только предоплаченных тарифов.
По словам Царева, к новогодним каникулам клиенты смогут оплачивать услуги связи в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" также в Турции.
Ранее мы писали, что Сбер представил новую функцию в своем мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", которая предупреждает клиентов о потенциальных звонках от мошенников. Первый зампредседателя правления банка, Кирилл Царев, объявил о внедрении этой функции, призванной защитить пользователей от телефонного мошенничества.