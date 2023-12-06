Сбербанк онлайн позволит оплачивать сотовую связь в ОАЭ

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По словам Царева, к новогодним каникулам клиенты смогут оплачивать услуги связи в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" также в Турции.

Ранее мы писали, что Сбер представил новую функцию в своем мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", которая предупреждает клиентов о потенциальных звонках от мошенников. Первый зампредседателя правления банка, Кирилл Царев, объявил о внедрении этой функции, призванной защитить пользователей от телефонного мошенничества.