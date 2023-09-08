Сбербанк поможет Камчатке с туристической инфраструктурой

Камчатка привлекает туристов своими природными красотами, включая вулканы, ледники, реки и водопады, горячие источники и гейзеры, отмечает Греф: «такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку»

В рамках переговоров обсуждались перспективы государственно-частного партнерства и сотрудничества в области цифровизации туризма. Сбербанк также предложил сотрудничество в применении искусственного интеллекта и обучении команды губернатора использованию информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и «Школе 21».

Параллельно с этим система искусственного интеллекта от «Сбера» готовится стать первым в мире «солистом» на концерте, который будет частью Восточного экономического форума (ВЭФ) 10 сентября.