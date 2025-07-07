«Сбертройка» внедрит биометрическую оплату проезда для льготников

Как пояснила генеральный директор «Сбертройки» Елена Колесникова, система уже работает в новосибирском метро. Следующим этапом станет оснащение биометрическими терминалами наземного транспорта.

Внедрение технологии требует значительных инвестиций в модернизацию оборудования, разработку программного обеспечения и защиту персональных данных. Однако, по мнению Колесниковой, в перспективе биометрия может стать основным способом оплаты, вытеснив банковские карты и QR-коды благодаря удобству использования.

Ранее МегаФон начал оснащать свои салоны связи терминалами для подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).