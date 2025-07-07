«Сбертройка» внедрит биометрическую оплату проезда для льготников

Опубликовано 07 июля 2025, 23:591 мин.
«Сбертройка» внедрит биометрическую оплату проезда для льготниковПервыми новую систему опробуют пассажиры в Новосибирске
Транспортный оператор «Сбертройка» планирует с 2026 года запустить биометрическую оплату проезда для льготных категорий пассажиров в Новосибирской области. В дальнейшем технологию распространят и на другие регионы присутствия компании.
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Как пояснила генеральный директор «Сбертройки» Елена Колесникова, система уже работает в новосибирском метро. Следующим этапом станет оснащение биометрическими терминалами наземного транспорта.
Внедрение технологии требует значительных инвестиций в модернизацию оборудования, разработку программного обеспечения и защиту персональных данных. Однако, по мнению Колесниковой, в перспективе биометрия может стать основным способом оплаты, вытеснив банковские карты и QR-коды благодаря удобству использования.
Ранее МегаФон начал оснащать свои салоны связи терминалами для подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС).