Сейсмичность на Камчатке остается на фоновом повышенном уровне

11 июня в районе восточнее Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах региона.

В Петропавловске-Камчатском интенсивность составила 3−4 балла, в Вилючинске достигла 3 баллов, а в Елизово была зафиксирована на уровне 2−3 баллов.

Ранее специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT сообщили о росте активности вулкана Безымянный. На его склонах фиксируются горячие лавины, а температура термальной аномалии за последние сутки увеличилась. По данным вулканологов, газопаровой шлейф с примесью пепла протянулся примерно на 80 километров в юго-западном направлении от вулкана.