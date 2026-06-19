В России
Опубликовано 19 июня 2026, 10:09
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Сейсмичность на Камчатке остается на фоновом повышенном уровне

Зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Уровень сейсмической активности в Камчатском регионе оценивается специалистами как фоновый повышенный. Такие данные привели в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, пишет ТАСС.
Сейсмичность на Камчатке остается на фоновом повышенном уровне

© Ferra.ru

11 июня в районе восточнее Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах региона.

В Петропавловске-Камчатском интенсивность составила 3−4 балла, в Вилючинске достигла 3 баллов, а в Елизово была зафиксирована на уровне 2−3 баллов.

Ранее специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT сообщили о росте активности вулкана Безымянный. На его склонах фиксируются горячие лавины, а температура термальной аномалии за последние сутки увеличилась. По данным вулканологов, газопаровой шлейф с примесью пепла протянулся примерно на 80 километров в юго-западном направлении от вулкана.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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