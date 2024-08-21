Сибирские ученые разработают цифровую платформу для авиатехники

Начальник научно-исследовательского отделения НИИ Александр Лазненко сообщил, что платформа будет накапливать и анализировать данные о состоянии техники, используя системы искусственного интеллекта (ИИ). Система позволит прогнозировать техническое состояние авиатехники, что поможет сократить затраты на ремонт и обслуживание, а также уменьшить время простоя.

К работе с платформой в 2025 году планируется подключить ведущие конструкторские бюро. В настоящее время система получает данные с нескольких самолетов в режиме реального времени, что позволяет создавать цифровой двойник самолета. Эта математическая модель учитывает реальные перегрузки и ресурс машины, что делает систему универсальной для пилотируемой и беспилотной авиации.