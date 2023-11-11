Систему газоочистки Челябинского цинкового завода сделают автоматически

В рамках данных проектов разрабатываются системы газоочистки, направленные на уменьшение выбросов диоксида серы и угарного газа. Одним из ключевых элементов проекта является система онлайн-мониторинга, позволяющая отслеживать изменения в составе выбросов. Результаты мониторинга будут автоматически передаваться в Росприроднадзор.

Ранее мы писали, что в Норильском промышленном районе в ближайшее время начнётся экспедиция, направленная на изучение воздействия серы на окружающую среду. Эта исследовательская миссия проводится учёными Сибирского отделения Российской академии наук и связана с запуском первой промышленной линии по снижению выбросов диоксида серы.