Системы ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечение

Системы ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечениеК 2026 году
Заместитель главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский рассказал журналистам о планах полного перехода систем, связанных с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение до 2026 года, пишет ТАСС.
По словам Круглинского, перевод системы на отечественное ПО запланирован к 2026 году, однако уже к 2024 году в нескольких регионах начнется тестирование нового программного обеспечения для пунктов проведения экзаменов.
Ранее мы писали, что согласно исследованию ГК "Аквариус", четверть российских компаний выразили намерение приобрести отечественные серверы до конца 2023 года, а 21% сосредоточатся на системах хранения данных. Научная сфера и финансовый сектор, соответственно, наиболее заинтересованы в закупке серверов, что объясняется увеличением объемов обрабатываемой информации.