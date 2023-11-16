Системы ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечение

По словам Круглинского, перевод системы на отечественное ПО запланирован к 2026 году, однако уже к 2024 году в нескольких регионах начнется тестирование нового программного обеспечения для пунктов проведения экзаменов.

Ранее мы писали, что согласно исследованию ГК "Аквариус", четверть российских компаний выразили намерение приобрести отечественные серверы до конца 2023 года, а 21% сосредоточатся на системах хранения данных. Научная сфера и финансовый сектор, соответственно, наиболее заинтересованы в закупке серверов, что объясняется увеличением объемов обрабатываемой информации.