Sitronics Electro создаст судовую энергосистему для судна «Москва»

Параллельно инженеры компании работают над созданием ультрабыстрой береговой зарядной станции мощностью до 900 кВт.

Ранее специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали новое защитное покрытие, которое поможет продлить срок службы судов и прибрежных сооружений. Материал рассчитан на использование в суровых климатических условиях, включая Арктику и тропики.

В основе покрытия лежат органосиликатные композиции, синтезированные из кремнийорганического лака. Эти вещества защищают металлические и полимерные конструкции от воздействия влаги, солнечного излучения и перепадов температур.