Опубликовано 02 июля 2025, 14:131 мин.
Sitronics Electro создаст судовую энергосистему для судна «Москва»Компания также разрабатывает береговую зарядную станцию
Компания Sitronics Electro, входящая в состав Sitronics Group, ведет разработку инновационной судовой энергетической системы. Как сообщил генеральный директор компании Андрей Гурленов, новую систему планируется установить на судне «Москва» уже в следующем году.
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Параллельно инженеры компании работают над созданием ультрабыстрой береговой зарядной станции мощностью до 900 кВт.
Ранее специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали новое защитное покрытие, которое поможет продлить срок службы судов и прибрежных сооружений. Материал рассчитан на использование в суровых климатических условиях, включая Арктику и тропики.
В основе покрытия лежат органосиликатные композиции, синтезированные из кремнийорганического лака. Эти вещества защищают металлические и полимерные конструкции от воздействия влаги, солнечного излучения и перепадов температур.