Смену экипажей на Международной космической станции отложили в последний момент

Посадка корабля на воду у побережья Флориды (США) ожидается не ранее 4 сентября в 07:07 мск.

Международная космическая станция (МКС) с момента ее запуска в 1998 году является важнейшей платформой для международного сотрудничества в области освоения космоса. Она служит космической лабораторией для проведения научных исследований в различных областях, включая биологию, физику, астрономию и науки о Земле. На МКС живут и работают космонавты и астронавты из разных стран.

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, является одним из коммерческих партнеров NASA. Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, стал одним из главных инструментов NASA по доставке грузов и экипажа на МКС.