Союз журналистов России подготовит рекомендации по использованию ИИ

По словам Соловьева, нейросети могут выдавать идеологически окрашенные материалы из недружественных стран или откровенно вводить в заблуждение. Союз намерен внимательно следить за развитием технологий и разъяснять коллегам эти риски.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в российских школах усилят тему искусственного интеллекта в рамках информатики. Ученикам предстоит освоить базовые понятия нейросетей и машинного обучения. На углубленном уровне школьники разберут типовые задачи анализа данных.