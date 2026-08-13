Союз журналистов России подготовит рекомендации по использованию ИИ

Опубликовано 13 августа 2026, 22:001 мин.
Союз журналистов России подготовит рекомендации по использованию ИИЖурналистам напомнят о проверке данных
Союз журналистов России планирует подготовить рекомендации по применению искусственного интеллекта (ИИ) в профессиональной деятельности. Об этом сообщил председатель организации Владимир Соловьев. Он отметил, что полностью полагаться на ИИ не стоит, а его ответы требуют тщательной проверки, пишет ТАСС.
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По словам Соловьева, нейросети могут выдавать идеологически окрашенные материалы из недружественных стран или откровенно вводить в заблуждение. Союз намерен внимательно следить за развитием технологий и разъяснять коллегам эти риски.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в российских школах усилят тему искусственного интеллекта в рамках информатики. Ученикам предстоит освоить базовые понятия нейросетей и машинного обучения. На углубленном уровне школьники разберут типовые задачи анализа данных.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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