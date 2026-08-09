В российских школах расширят изучение ИИ

Опубликовано 09 августа 2026, 15:061 мин.
В российских школах расширят изучение ИИТехнологии внедрят в курс информатики
В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в российских школах усилят тему искусственного интеллекта (ИИ) в рамках информатики. Ученикам предстоит освоить базовые понятия нейросетей и машинного обучения, пишут «Известия».
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На углубленном уровне школьники разберут типовые задачи анализа данных. В программу войдут генеративные алгоритмы, сервисы машинного перевода, инструменты распознавания речи, поиска, идентификации изображений и технологии распознавания лиц, отметили в пресс-службе.
Особое внимание уделят грамотному использованию существующих решений.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения. По его словам, ИИ может быть помощником для преподавателей и студентов, но не должен заменять самостоятельную работу.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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