В российских школах расширят изучение ИИ

На углубленном уровне школьники разберут типовые задачи анализа данных. В программу войдут генеративные алгоритмы, сервисы машинного перевода, инструменты распознавания речи, поиска, идентификации изображений и технологии распознавания лиц, отметили в пресс-службе.

Особое внимание уделят грамотному использованию существующих решений.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта и применять его для повышения качества обучения. По его словам, ИИ может быть помощником для преподавателей и студентов, но не должен заменять самостоятельную работу.