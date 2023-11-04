Спортивный комплекс для тренировок сборной России появится у подножия Эльбруса

Казбек Коков подчеркнул, что уже существуют инфраструктура и трассы для лыжников, и в ближайшем будущем планируется расширение лыжных трасс. Важно, чтобы и другие виды спорта также имели комфортные условия для тренировок в этом уникальном природном районе.

Комплекс будет ориентирован на тренировки в различных видах спорта, включая единоборства. Несмотря на наличие небольших спортзалов для этих целей, планируется создание более крупного спортивного объекта. Это сделает возможным для сборных команд приезжать и проводить интенсивные тренировки в высокогорье.