Спортивный комплекс для тренировок сборной России появится у подножия Эльбруса

Спортивный комплекс для тренировок сборной России появится у подножия ЭльбрусаКомплекс будет ориентирован на тренировки в различных видах спорта
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на площадке Международной выставки-форума "Россия" рассказал, что в регионе, у подножия Эльбруса, планируется создать спортивный комплекс для тренировок сборных команд России. Это новое сооружение позволит спортсменам заниматься в условиях высокогорья и подготавливаться к будущим соревнованиям, пишет ТАСС.
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Казбек Коков подчеркнул, что уже существуют инфраструктура и трассы для лыжников, и в ближайшем будущем планируется расширение лыжных трасс. Важно, чтобы и другие виды спорта также имели комфортные условия для тренировок в этом уникальном природном районе.
Комплекс будет ориентирован на тренировки в различных видах спорта, включая единоборства. Несмотря на наличие небольших спортзалов для этих целей, планируется создание более крупного спортивного объекта. Это сделает возможным для сборных команд приезжать и проводить интенсивные тренировки в высокогорье.