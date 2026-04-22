Спутник «Киноспутник» с камерой сверхвысокого разрешения запустят в 2026 году

Опубликовано 22 апреля 2026, 20:551 мин.
Спутник «Киноспутник» с камерой сверхвысокого разрешения запустят в 2026 годуАппарат будет вести съемку Земли с детализацией до 0,8 метра
В пресс-службе группы компаний «Спутникс» сообщили, что в 2026 году на орбиту отправится спутник дистанционного зондирования Земли «Киноспутник». Он оснащен мультиспектральной камерой с разрешением менее одного метра. Детализация съемки достигнет 0,8 метра. Запуск планируется в рамках национального проекта «Космос».
Аппарат построен на базе новой платформы для малых спутников «Паллада». В перспективе запуск нескольких таких низкоорбитальных аппаратов позволит создать целую группировку сверхвысокого разрешения.
Данные с «Киноспутника» предназначены для контроля инфраструктуры и мониторинга строительства.
Ранее стало известно, что российские ученые начали разработку малых спутников для поиска солнечных вспышек. Запуск трех аппаратов с гамма-детекторами запланирован на 2027 год. Два спутника изготовит МГУ имени М. В. Ломоносова, третий БФУ имени Канта.