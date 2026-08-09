Студенты «Крыльев Ростеха» научились собирать авиадвигатели

В программу входили модули по допускам и посадкам, устройству двигателя ТВ3−117, а также сборке и ремонту. Студенты многократно отрабатывали разборку и сборку деталей. На экзамене они решали производственные кейсы и работали с документацией. Например, один из участников выявил коррозию и сколы на деталях.

Успешно сдавшие экзамен получат свидетельство о квалификации. В следующем году они начнут осваивать профессию контролера станочно-слесарных работ. Такой подход помогает инженерам лучше понимать производственные процессы. Наставники предприятия сопровождают студентов на всех этапах обучения.