Студенты «Крыльев Ростеха» научились собирать авиадвигатели

Опубликовано 09 августа 2026, 14:031 мин.
Студенты «Крыльев Ростеха» научились собирать авиадвигателиОбучение прошло на предприятии «ОДК-Климов»
На петербургском предприятии «ОДК-Климов», входящем в госкорпорацию Ростех, 38 студентов трека «Крылья Ростеха» завершили обучение по специальности «Слесарь-сборщик авиационных двигателей и агрегатов». Будущие инженеры из БГТУ «ВОЕНМЕХ» изучали теорию в конструкторском бюро, а практику проходили в производственно-учебном центре.
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В программу входили модули по допускам и посадкам, устройству двигателя ТВ3−117, а также сборке и ремонту. Студенты многократно отрабатывали разборку и сборку деталей. На экзамене они решали производственные кейсы и работали с документацией. Например, один из участников выявил коррозию и сколы на деталях.
Успешно сдавшие экзамен получат свидетельство о квалификации. В следующем году они начнут осваивать профессию контролера станочно-слесарных работ. Такой подход помогает инженерам лучше понимать производственные процессы. Наставники предприятия сопровождают студентов на всех этапах обучения.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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