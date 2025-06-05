В России
Опубликовано 05 июня 2025, 22:59
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Студенты МИРЭА создали алгоритмы для автоматизации 3D-печати

Решение ускоряет производство и повышает точность изделий
В РТУ МИРЭА студенты представили алгоритмы, позволяющие автоматизировать подбор параметров для 3D-печати в зависимости от характеристик используемого материала. Это решение упрощает и ускоряет производство деталей, включая сложные по форме прототипы и изделия малыми партиями.
Студенты МИРЭА создали алгоритмы для автоматизации 3D-печати

© Ferra.ru

Основой проекта стала технология FDM-печати, при которой полимерный материал послойно наносится для формирования объекта. Несмотря на популярность этого метода, он часто сопровождается проблемами с точностью и прочностью получаемых деталей. Разработанный алгоритм помогает устранить эти недостатки за счет системной настройки параметров печати, отметили в пресс-службе вуза.

Алгоритмы оптимизируют процесс на этапе подготовки, учитывая свойства конкретного материала. Это позволяет сократить время на печать и повысить качество итогового изделия. Автоматизация особенно актуальна как для домашнего применения, так и для использования в производственных условиях.

Сферы, где технология может найти применение, включают строительство, медицину и авиакосмическую отрасль.