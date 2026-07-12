Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника для бегунов

Система построена на большой языковой модели. Сначала она знакомится с пользователем, изучает его привычки и цели, а затем поддерживает диалог, помогая настроиться на пробежку и оставаясь на связи в процессе занятия. При этом «Ника» не формирует программы тренировок.

В приложении также доступны журнал и раздел аналитики, которые позволяют отслеживать занятия и систематизировать результаты. Авторами проекта стали Али Бнаят, Дмитрий Серебряков и Анастасия Карпенко. Сейчас сервисом пользуются более 250 спортсменов, а в дальнейшем разработчики планируют выпустить версии для других платформ, отметили в пресс-службе.