Опубликовано 12 июля 2026, 12:111 мин.
Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника для бегунов«Ника» помогает сохранять мотивацию на тренировках
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что студенты вуза и выпускники совместного кампуса вуза и «Школы 21» создали помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Ника» для спортсменов-любителей. Система предназначена для поддержки во время занятий и помогает пользователям не прекращать тренировки, в том числе пробежки.
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Система построена на большой языковой модели. Сначала она знакомится с пользователем, изучает его привычки и цели, а затем поддерживает диалог, помогая настроиться на пробежку и оставаясь на связи в процессе занятия. При этом «Ника» не формирует программы тренировок.
В приложении также доступны журнал и раздел аналитики, которые позволяют отслеживать занятия и систематизировать результаты. Авторами проекта стали Али Бнаят, Дмитрий Серебряков и Анастасия Карпенко. Сейчас сервисом пользуются более 250 спортсменов, а в дальнейшем разработчики планируют выпустить версии для других платформ, отметили в пресс-службе.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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