Студия Cyberia Nova запустит предзаказ игры «Смута» в ноябре

Студия Cyberia Nova запустит предзаказ игры «Смута» в ноябреРелиз игры планируется в феврале 2024 года
Генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский в беседе с ТАСС рассказал, что Студия Cyberia Nova анонсировала запуск предзаказа игры "Смута" на ноябрь.
Предзаказ откроется 4 ноября, а релиз игры планируется в феврале 2024 года.
Уже 4 ноября коллеги планируют открыть предзаказы. Выход игры назначен на февраль 2024 года.
Также как рассказывает Алексей Гореславский, в 2024 году разработчики ожидают и новые проекты.
В конкурсе, который был в начале этого года, мы не увидели больших проектов, потому что производителям был неясен вопрос с дистрибуцией контента. Сейчас ситуация с VK Play выровнялась, стало ясно, что монетизация в принципе возможна. Поэтому в феврале мы ожидаем приход крупных компаний с интересными проектами.
Ранее мы рассказывали, что вышел третий дневник разработчиков российской игры «Смута».
«Смута» основывается на книге «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», но как пояснил руководитель Cyberia Nova Алексей Копцев, сценарий игры составляет около 70% от книги. К тому же она должна быть более динамичной, в сравнении с книгой.