Т-банк обнаружил мошенническую схему с «Почтой России»

Целью злоумышленников является получение доступа к мобильному банку или госуслугам через SMS-коды. Под предлогом таможенных сборов мошенники требуют от клиентов сообщить код из SMS, который на самом деле предназначен для входа в банковское приложение. Этот код злоумышленники затем могут использовать для вывода денег или взятия кредита.

Кроме того, злоумышленники практикуют получение кодов доступа к госуслугам, собирая персональные данные клиентов для последующего использования в мошеннических схемах, включая перевод денежных средств на «безопасные счета».

Т-банк активно борется с мошенничеством, используя технологии проекта «Фрод-рулетка» и «Нейрощит» для обнаружения и блокировки подобных схем, а также проводит обучение клиентов о методах защиты от финансовых атак.