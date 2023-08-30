Тинькофф вернёт деньги обманутым мошенниками абонентам-подписчикам новой услуги

Компенсация будет выплачена независимо от того, в какой банк был осуществлен мошеннический перевод из Тинькофф.

Защита распространяется не только на случаи перевода денег мошенникам, но и на случаи раскрытия реквизитов карты, кодов доступа к мобильным приложениям, учетных данных интернет-банкинга, снятия денег в банкомате и другие способы потери денег в результате социальной инженерии во время телефонного разговора.

Для получения компенсации не требуется решения суда.

Решения о компенсации принимаются оперативно, в течение одного рабочего дня.

Для получения компенсации по услуге:

Клиент должен выполнить все условия подключения услуги.

Кража должна произойти во время телефонного звонка с номера «Тинькофф Мобайл», при этом мошенники должны использовать классические сценарии социальной инженерии.

В настоящее время эта услуга не распространяется на мошенничество с использованием мессенджеров, однако планируется расширить зону действия услуги.

Если Тинькофф предупредил или заблокировал подозрительный звонок, но клиент продолжил диалог с мошенником, компенсация не применяется. Самостоятельные переводы на счета в других банках не покрываются.

С полными условиями услуги «Защитим или вернем деньги» можно ознакомиться на сайте Тинькофф.