Тинькофф вернёт деньги обманутым мошенниками абонентам-подписчикам новой услуги

Тинькофф вернёт деньги обманутым мошенниками абонентам-подписчикам новой услугиНо нужно выполнить определенные действия
Тинькофф Банк запустил услугу «Защитим или вернем деньги», которая с помощью технологии выявляет мошенничество во время телефонных разговоров с точностью более 99% и защищает клиентов от телефонных мошенников. Если Тинькофф не сможет предотвратить телефонное мошенничество, а клиент все же станет жертвой мошенников и переведет деньги, банк компенсирует потери.
Компенсация будет выплачена независимо от того, в какой банк был осуществлен мошеннический перевод из Тинькофф.
Защита распространяется не только на случаи перевода денег мошенникам, но и на случаи раскрытия реквизитов карты, кодов доступа к мобильным приложениям, учетных данных интернет-банкинга, снятия денег в банкомате и другие способы потери денег в результате социальной инженерии во время телефонного разговора.
Для получения компенсации не требуется решения суда.
Решения о компенсации принимаются оперативно, в течение одного рабочего дня.
Для получения компенсации по услуге:
Клиент должен выполнить все условия подключения услуги.
Кража должна произойти во время телефонного звонка с номера «Тинькофф Мобайл», при этом мошенники должны использовать классические сценарии социальной инженерии.
В настоящее время эта услуга не распространяется на мошенничество с использованием мессенджеров, однако планируется расширить зону действия услуги.
Если Тинькофф предупредил или заблокировал подозрительный звонок, но клиент продолжил диалог с мошенником, компенсация не применяется. Самостоятельные переводы на счета в других банках не покрываются.
С полными условиями услуги «Защитим или вернем деньги» можно ознакомиться на сайте Тинькофф.