«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

Опубликовано 26 августа 2025, 22:521 мин.
«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поездаОн отражает концепцию «Бренд ДНК»
Холдинг «Трансмашхолдинг» представил в своем Telegram-канале внешний вид первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Разработка отражает концепцию «Бренд ДНК», принятую в компании.
© Трансмашхолдинг
Дизайн поезда создавался с акцентом на инновационность и динамичный образ. Как отмечают в холдинге, экологический аспект стал ключевым при разработке внешнего вида транспорта. Водородный поезд не производит вредных выбросов — единственным продуктом его работы является водяной пар.
Визуальное решение призвано донести до общества идею бережного отношения к окружающей среде.
Ранее в Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские специалисты представили проект перевода карьерных самосвалов на водородное топливо. В течение двух лет на базе модели БелАЗ-7530 планируется создать экспериментальный образец с гибридной энергоустановкой мощностью 1 МВт.