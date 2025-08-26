«Трансмашхолдинг» показал дизайн первого российского водородного поезда

Дизайн поезда создавался с акцентом на инновационность и динамичный образ. Как отмечают в холдинге, экологический аспект стал ключевым при разработке внешнего вида транспорта. Водородный поезд не производит вредных выбросов — единственным продуктом его работы является водяной пар.

Визуальное решение призвано донести до общества идею бережного отношения к окружающей среде.

Ранее в Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские специалисты представили проект перевода карьерных самосвалов на водородное топливо. В течение двух лет на базе модели БелАЗ-7530 планируется создать экспериментальный образец с гибридной энергоустановкой мощностью 1 МВт.